Фонтаны Краснодара отключат с 1 по 6 августа для проведения профилактических работ

В Краснодаре с 1 по 6 августа временно приостановят работу городских фонтанов. Отключение связано с проведением планового технического обслуживания оборудования, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты проведут проверку систем фильтрации, выполнят регулировку форсунок и фонарей, а также проведут диагностику оборудования и технических помещений. Кроме того, будет выполнена настройка главного контроллера, отвечающего за музыкальное и световое сопровождение фонтанов, и проведены пусконаладочные работы.

В администрации отметили, что водные объекты отработали около половины сезона и требуют проведения профилактических мероприятий для дальнейшей стабильной работы.

После завершения технических работ фонтаны вновь будут запущены. Сезон работы городских водных объектов в Краснодаре продлится до 4 ноября, а с 5 по 11 ноября запланированы работы по их консервации.

Вячеслав Рыжков