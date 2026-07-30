Фонтаны Краснодара отключат с 1 по 6 августа для проведения профилактических работ
В Краснодаре с 1 по 6 августа временно приостановят работу городских фонтанов. Отключение связано с проведением планового технического обслуживания оборудования, сообщили в администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Специалисты проведут проверку систем фильтрации, выполнят регулировку форсунок и фонарей, а также проведут диагностику оборудования и технических помещений. Кроме того, будет выполнена настройка главного контроллера, отвечающего за музыкальное и световое сопровождение фонтанов, и проведены пусконаладочные работы.
В администрации отметили, что водные объекты отработали около половины сезона и требуют проведения профилактических мероприятий для дальнейшей стабильной работы.
После завершения технических работ фонтаны вновь будут запущены. Сезон работы городских водных объектов в Краснодаре продлится до 4 ноября, а с 5 по 11 ноября запланированы работы по их консервации.