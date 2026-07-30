«Союзмультфильм» отсудил у жителя Краснодара 300 тысяч рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций по спору о защите авторских прав киностудии «Союзмультфильм» к краснодарскому предпринимателю, который реализовывал контрафактную продукцию с изображениями персонажей мультфильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поводом для обращения в суд стала контрольная закупка пяти DVD-дисков с мультфильмами киностудии. На упаковках продукции были размещены изображения персонажей «Союзмультфильма». Проверка выявила системную продажу контрафактных дисков, после чего правообладатель потребовал взыскать с предпринимателя 300 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав, а также возместить судебные расходы.

Первомайский районный суд Краснодара признал требования киностудии обоснованными и взыскал с ответчика более 290 тыс. руб. Решение было поддержано Краснодарским краевым судом.

Представитель предпринимателя попытался оспорить судебные акты в кассационной инстанции, однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для их отмены. Суд признал законным привлечение предпринимателя к ответственности и оставил ранее вынесенные решения без изменений, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Вячеслав Рыжков