Полицейские в Крыму задержали 16-летнего приезжего за торговлю бензином

Сотрудники полиции Крыма пресекли незаконную продажу автомобильного топлива на выезде из Керчи. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Нарушение было выявлено в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России «Керченское» совместно с полицейскими ОМВД России по Ленинскому району. По данным ведомства, в одном из автомобилей осуществлялась несанкционированная продажа бензина в канистрах.

Как установили правоохранительные органы, незаконную торговлю организовал 16-летний житель Астрахани. По версии полиции, он приезжал в Крым на автомобиле своего знакомого и реализовывал топливо без необходимых разрешительных документов.

В ходе проверки сотрудники полиции изъяли 11 канистр бензина объемом по 10 л каждая. Общий объем изъятого топлива составил 110 л.

В отношении несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Кроме того, полиция намерена принять меры в отношении законных представителей подростка по ст. 5.35 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Вячеслав Рыжков