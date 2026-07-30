В Петербурге арестовали повара, подозреваемого в нападении на посетителя кафе

Суд заключил под стражу 22-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на посетителя кафе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, конфликт произошел в феврале в одном из заведений общепита. После драки 49-летнего мужчину госпитализировали. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы, подтвердившей причинение тяжкого вреда здоровью, уголовное дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни или повлекшего потерю органов).

Как уточнили в полиции, 27 июля сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 22-летнего выходца из Средней Азии, который работал поваром. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Карина Дроздецкая