Количество командировок в Краснодар на поездах сократилось на 50% в 2026 году

Спрос деловых туристов на железнодорожные билеты до Краснодара сократился на половину во втором квартале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Доля Краснодара в общем объеме реализованных железнодорожных билетов сократилась с 5 до 2%. При этом кубанская столица вошла в топ-10 самых популярных у бизнес-путешественников городов в апреле-июне, оказавшись на шестой строчке. «Снижение спроса на поездки в Краснодар связано с возобновлением работы аэропорта и перераспределением части делового потока в пользу авиационного транспорта»,— пояснили эксперты «Аэроклуба».

Эта динамика отличается от общероссийской. Спрос деловых путешественников на железнодорожные билеты во втором квартале 2026 в целом по стране вырос на 2% год к году, а их доля в структуре деловых поездок увеличилась с 43% до 48%. В среднем билеты подорожали на 19% — до 6,1 тыс. руб. Востребованность скоростных поездов увеличилась на 10%, их доля достигла 47% против 44% годом ранее. Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова тенденцию связывает с более высокой предсказуемостью поездки на поезде в сравнении с авиаперелетом в современных условиях.

Возглавила рейтинг Москва: спрос на поездки в столицу вырос на 15%, а ее доля увеличилась с 28% до 32% всех железнодорожных билетов. На второй строчке расположился Санкт-Петербург. Спрос на поездки в Северную столицу увеличился на 20%, а доля — с 13% до 15%. Маршрут «Москва — Санкт-Петербург» оказался самым востребованным: спрос на поездки между двумя столицами вырос на 20%, а доля поездов среди всех авиа- и железнодорожных билетов увеличилась с 66% до 75%. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород. Объем продаж билетов на поезда в этот город вырос на 14% год к году, а его доля сохранилась на уровне 5%.

На четвертой строчке рейтинга — Ростов-на-Дону (+36% к 2025, доля выросла с 2% до 3%), а на пятой — Воронеж (-6%, доля сократилась с 3% до 2%). Также в топ-10 самых популярных для деловых поездок поездом направлений вошли — Ярославль (+6%, доля сохранилась на уровне 2%), Владимир (+113%, доля выросла с 1% до 2%), Тюмень (-31%, доля сократилась с 2% до 1%) и Екатеринбург (-12%, доля сохранилась на уровне 1%).

Маргарита Синкевич