В Краснодаре утром 30 июля работают 86 автозаправочных станций

По состоянию на утро 30 июля в Краснодаре продолжают работать 86 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным муниципалитета, бензин АИ-92 доступен на 76 АЗС, АИ-95 — на 71 станции, АИ-100 — на 12, дизельное топливо — на 76 автозаправочных станциях.

Топливо отпускают на АЗС крупнейших федеральных и региональных сетей. В сети «Роснефть» работают станции на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской набережной, Ростовском шоссе, а также на трассе Краснодар—Кропоткин в направлении хутора Ленина. В сети «Лукойл» открыты заправки на улицах Тургенева, Захарова, Сормовской, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Тополиной, Коммунаров, Ставропольской, Западном обходе, Ростовском шоссе, проспекте Чекистов, Мирном проезде и возле станицы Старокорсунской.

Заправки сети «Газпром» работают на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской, Ростовском и Ейском шоссе. Станции «Газпромнефти» открыты на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, Кирилла Россинского, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова, Ялтинской, Западном обходе, а также на трассе Краснодар—Кропоткин. Продолжают работу АЗС сетей Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ» и Petrol.

На части автозаправочных станций по решению собственников продолжают действовать ограничения. Топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей.

Еще 17 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Власти сообщили, что продолжают принимать меры для стабилизации ситуации с обеспечением топливом. Водителей попросили не приобретать бензин и дизельное топливо впрок, поскольку это позволит сократить очереди на действующих автозаправочных станциях и сохранить доступность топлива для остальных автомобилистов.

Мария Удовик