Турпоток в Дербент в 2026 году вырос на 42 процента

Дербент стал главным драйвером туристического роста в Дагестане: за первые семь месяцев года число поездок в древний каспийский город увеличилось на 42% относительно того же периода прошлого года, тогда как общий турпоток в республику прибавил лишь 5%, следует из аналитики сервиса Туту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Дагестана Фото: пресс-служба главы Дагестана

Дагестан продолжает укреплять позиции на российском туристическом рынке, причем явным лидером внутри республики оказался Дербент. Согласно данным сервиса Туту, за январь–июль текущего года число поездок в один из старейших городов России выросло на 42% в сравнении с аналогичным отрезком предыдущего года. Для сравнения: столица региона Махачкала за тот же период прибавила лишь около 3%, а суммарный прирост путешествий по всему Дагестану составил 5%.

Основу туристического потока в Дербент формирует железнодорожный транспорт. По оценкам аналитиков сервиса, ключевыми точками отправления служат Саратов, Ростов-на-Дону и Астрахань — города, расположенные вдоль южных коридоров, ведущих к Каспийскому побережью.

Иная картина складывается в сегменте автобусных маршрутов: здесь наиболее динамично растут связи с Дагестаном со стороны Северного Кавказа. Рейсы из Минеральных Вод в Махачкалу увеличились в 2,7 раза, из Владикавказа — на 40%, из Нальчика — на 23%, а из Пятигорска — на 11%.

Дербент заметно опережает столицу республики и по туристическим расходам. Путешественники останавливаются здесь в среднем на три ночи, при этом средняя стоимость размещения составляет 19 тыс. руб. в сутки. В Махачкале гости проводят около 2,3 ночи, а цена номера в среднем достигает 10,5 тыс. руб.

Характерная особенность дагестанского туризма — преобладание коротких поездок: большинство путешественников выбирают формат уик-энда. Вместе с тем продолжительность визита напрямую определяется географией вылета. Москвичи остаются в среднем полтора дня, гости из Екатеринбурга и Уфы — около трех дней, а туристы из Красноярска — порядка четырех. Аналитики Туту фиксируют устойчивую закономерность: чем длиннее и дороже перелет, тем продолжительнее пребывание.

Станислав Маслаков