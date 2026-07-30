КТК сообщил об атаке БПЛА на два танкера у терминала в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на два танкера в районе морского терминала в Новороссийске. В результате одного из ударов на судне возник пожар. После происшествия консорциум приостановил отгрузку нефти через терминал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

По данным компании, в ночь на 30 июля во время погрузки нефти на выносном причале морского терминала атаке подвергся танкер Niffos Sifnos, который ходит под флагом Маршалловых островов. Грузоотправителем выступает ТОО «Тенгизшевройл» (Chevron). После удара беспилотника на судне произошло возгорание, которое впоследствии потушили. В КТК сообщили, что пострадавших нет, танкер сохранил плавучесть, а специалисты приступили к оценке причиненного ущерба.

Кроме того, еще один беспилотник атаковал танкер Marathi под флагом острова Мэн. Судно находилось примерно в шести морских милях от порта и ожидало начала погрузки.

После атак Каспийский трубопроводный консорциум приостановил отгрузку нефти на морском терминале. В компании заявили, что атаки на международную транспортную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам Казахстана, а также западных акционеров КТК.

С начала июля морской терминал КТК в Новороссийске неоднократно становился целью атак беспилотников. По информации компании, дроны предпринимали попытки атаковать несколько нефтяных танкеров. В предыдущий раз погрузочные операции на терминале останавливали 23 июля. В начале текущей недели консорциум сообщил о возобновлении отгрузки нефти.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана сообщало, что атаки на суда и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума стали одной из тем переговоров министра иностранных дел Ермека Кошербаева с государственным секретарем США Марко Рубио. По данным КТК, специалисты продолжают оценивать последствия произошедшего, а погрузка нефти через терминал остается приостановленной.

Мария Удовик