Суд арестовал фигуранта дела об издевательстве над голубем в Петербурге

Суд изменил меру пресечения одному из обвиняемых по делу о жестоком обращении с голубем в Санкт-Петербурге. По ходатайству полицейского следствия 29 июля его заключили под стражу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уголовное дело расследуется по статье о жестоком обращении с животными

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Уголовное дело расследуется по статье о жестоком обращении с животными

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее обоим фигурантам, задержанным после публикации видео с издевательствами над птицей на Лиговском проспекте, был назначен запрет определенных действий. Однако один из обвиняемых нарушил установленные ограничения и открыто заявлял об этом в опубликованных в интернете видеозаписях.

После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Суд удовлетворил его, и обвиняемый останется под стражей до 24 сентября. Уголовное дело расследуется по статье о жестоком обращении с животными.

Карина Дроздецкая