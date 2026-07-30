Суд арестовал фигуранта дела об издевательстве над голубем в Петербурге
Суд изменил меру пресечения одному из обвиняемых по делу о жестоком обращении с голубем в Санкт-Петербурге. По ходатайству полицейского следствия 29 июля его заключили под стражу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Уголовное дело расследуется по статье о жестоком обращении с животными
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Ранее обоим фигурантам, задержанным после публикации видео с издевательствами над птицей на Лиговском проспекте, был назначен запрет определенных действий. Однако один из обвиняемых нарушил установленные ограничения и открыто заявлял об этом в опубликованных в интернете видеозаписях.
После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Суд удовлетворил его, и обвиняемый останется под стражей до 24 сентября. Уголовное дело расследуется по статье о жестоком обращении с животными.