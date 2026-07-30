В Ростовской области в созданный в 2026 году реестр субъектов креативных индустрий вошли более 440 предпринимателей. Об этом сообщило правительство региона. По количеству креативных предпринимателей, выручке и мерам поддержки отрасли Дон входит в топ-10 регионов, согласно статистике профильного института НИУ ВШЭ. Сегодня в отрасли есть проблемы, решить которые поможет комплексный подход, включающий образовательные программы, стимулирование стартапов и усиление человеческого капитала, уверена председатель комитета по развитию креативных индустрий РОО «Опора России» Марина Тишина.



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«Реестр субъектов креативных индустрий заработал в Ростовской области в начале 2026 года. Формированием реестра занимается минэкономразвития Дона в соответствии с постановлением областного правительства №145 от 26 ноября 2025 года.

Динамика наполнения реестра — впечатляющая. Согласно рейтингу Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, Ростовская область поднялась с 32-го места в 2024 году на 8-е, по итогам 2025-го. Это отраслевое исследование учитывает количество предпринимателей, выручку и меры поддержки. На сегодня Дон входит в топ-5 по числу субъектов в федеральном реестре, уступая только Москве, Петербургу и Подмосковью. За минувшие четыре года выручка сектора выросла на 72%.

Но важнее цифр — системный подход. Правительство выстроило вокруг реестра экосистему. Более 440 предпринимателей — критическая масса.

Количество обязательно должно перейти в качество. Следующий шаг — сделать так, чтобы участники начали взаимодействовать с властью, продвигать свои товары внутри региона, выходить на внешние рынки. Тогда динамика станет прорывной.

Присутствие в реестре — официальное признание статуса креативного предприятия, которое дает финансовое, налоговое преимущество, доступ к грантам, федеральным программам и экспертному сообществу. На Дону первые сигналы об эффективности мер — обнадеживающие. Критерий — не количество займов, а то, что бизнес с ними сделал. Если через год-два участники реестра покажут более высокую динамику — значит, меры работают. Главный недочет сегодня — слабая информационная доступность. Для решения проблемы нужна адресная работа: выездные консультации, помощь в подготовке документов.

На мой взгляд, более динамичному развитию отрасли способствуют предпринимательское сообщество, активная власть, кадровый потенциал вузов. Главный барьер — дефицит управленцев.

74% креативных компаний — это представители микробизнеса, до пяти человек в каждом. Практика показывает, что творцы не умеют продавать, масштабировать, строить команду. Изменить ситуацию помогут образовательные программы по управлению и живые площадки для коллабораций.

Как эксперт по человеческому капиталу, я вижу три направления развития. Первое — образование: готовить управленцев, соединяющих творчество с бизнесом. Программы по управлению проектами, стажировки, переквалификация создадут “трубу” кадров. Второе — стимулирование стартапов: гранты до 1 млн руб., льготная аренда, налоговые каникулы. Третье — человеческий капитал: диагностика управленческого потенциала, обучение делегированию, сбор команд по принципу дополнительности. Это позволит снизить текучку кадров, повысить выручку и создать системы, работающие без постоянного участия владельца. Главная задача — сделать так, чтобы талантливые люди превращались в лидеров, создающих добавленную стоимость и рабочие места».