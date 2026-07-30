Кубанский девелопер объяснил причины роста интереса к гостиничным проектам

Двадцать один из 88 застройщиков Краснодарского края (то есть почти четверть) строит апарт-отели. Всего кубанские девелоперы реализуют в индустрии гостеприимства 29 проектов с общим номерным фондом 20 тыс. единиц. Почему интерес застройщиков к гостиничным проектам растет, «Ъ-Кубань» рассказала коммерческий директор девелоперской компании «Неометрия» Ленария Хасиятуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Рынок курортной недвижимости Краснодарского края переживает рост интереса девелоперов к объектам санаторно-гостиничного профиля. Так, например, в Сочи доля таких объектов с структуре нового предложения за последние два года выросла в два раза и достигает 65%. Структура рынка меняется вслед за спросом. Сегодня ни туристам, приезжающим в Сочи на отдых, ни инвесторам, которые приобретают недвижимость для сдачи в аренду, уже недостаточно просто "квартиры у моря”. Помимо красивой архитектуры и локации они выбирают объекты с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией и профессиональным управлением, которое обеспечивает высокий уровень сервиса гостям и стабильный доход инвесторам»,— поясняет эксперт.

Она отмечает, что современный курорт — это место, где человек не просто отдыхает на пляже, но и имеет возможность сохранять привычный темп жизни и уровень сервисов. Поэтому рынок недвижимости постепенно смещает акцент сторону проектов высокого класса с профессиональным гостиничным оператором, что соответствует текущей градостроительной политике и новой модели развития города-курорта.

«Соответственно, мы наблюдаем заметный рост спроса в данном сегменте, несмотря на скромную динамику по рынку в целом. Так, по нашим оценкам, в первом полугодии на рынке Сочи на 24% выросло количество сделок в сегменте премиальной гостиничной недвижимости по сравнению со второй половиной прошлого года. Также растет и число проектов в реализации — примерно на 10%. Этот тренд будет долго сохранять актуальность, ведь дефицит качественных отелей уровня 4 и 5 звезд на курорте составляет, по разным оценкам, 40–60%, и насыщение этого рынка займет как минимум ближайшие 10–15 лет»,— резюмировала Ленария Хасиятуллина.

Маргарита Синкевич