В Краснодаре, Сочи и Анапе отменили режим беспилотной опасности

В Краснодарском крае утром 30 июля отменили режим беспилотной опасности на территории нескольких городов и муниципальных образований. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

Согласно информации ведомства, режим отменили в Приморско-Ахтарском и Ленинградском округах, Ейском, Щербиновском, Староминском, Каневском, Павловском, Крыловском, Кущевском, Тихорецком, Брюховецком, Славянском, Калининском, Выселковском, Динском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Кореновском и Тимашевском районах. Кроме того, ограничения сняли в Краснодаре и Горячем Ключе.

Также МЧС сообщило об отмене беспилотной опасности в Армавире, Анапе, Сочи, Новороссийске и Геленджике. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном канале регионального управления ведомства.

Режим беспилотной опасности вводят при возникновении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. После оценки оперативной обстановки и устранения угрозы принимается решение об отмене режима на отдельных территориях.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой систем противовоздушной обороны. Ограничение распространяется на любые материалы, которые могут раскрыть расположение сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сообщение об отмене режима беспилотной опасности опубликовано утром 30 июля после обновления информации по оперативной обстановке в регионе. В перечень территорий, где ограничения сняли, вошли как крупные города Краснодарского края, так и муниципальные округа и районы.

Мария Удовик