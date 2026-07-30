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В Ленобласти создали комиссию для борьбы с нелегальными перевозками

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании новой межведомственной транспортной комиссии. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Комиссию возглавил вице-губернатор по транспорту и развитию топливно-энергетического комплекса Денис Седов

Комиссию возглавил вице-губернатор по транспорту и развитию топливно-энергетического комплекса Денис Седов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Комиссию возглавил вице-губернатор по транспорту и развитию топливно-энергетического комплекса Денис Седов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Комиссия займется координацией работы полиции, Ространснадзора и налоговых органов для борьбы с нелегальными перевозчиками, а также будет анализировать каждое ДТП с участием автобусов и грузового транспорта, чтобы вырабатывать меры по повышению безопасности на дорогах.

Комиссию возглавил вице-губернатор по транспорту и развитию топливно-энергетического комплекса Денис Седов, его заместителем назначен председатель комитета Ленинградской области по транспорту Олег Антропов. По словам Александра Дрозденко, работу новой структуры он будет контролировать лично.

Карина Дроздецкая

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