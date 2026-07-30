Петербург вошел в число городов с самым заметным снижением цен на вторичное жилье

Санкт-Петербург вошел в число российских городов-миллионников, где в июне сильнее всего снизилась средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За месяц цена квадратного метра в Петербурге снизилась на 0,8% — до 242,4 тыс. рублей

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ За месяц цена квадратного метра в Петербурге снизилась на 0,8% — до 242,4 тыс. рублей

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

По данным эксперта, за месяц цена квадратного метра в Петербурге снизилась на 0,8% — до 242,4 тыс. рублей. Аналогичную динамику показал только Красноярск.

Аналитик отметил, что рынок вторичного жилья сейчас находится в состоянии ожидания дальнейших решений по ключевой ставке и ипотечным программам. На этом фоне в большинстве крупных городов цены либо незначительно меняются, либо остаются на прежнем уровне.

Карина Дроздецкая