В Сочи простились с погибшей в ДТП на дублере Курортного проспекта семьей

В Сочи 29 июля состоялась церемония прощания с пятью членами семьи, погибшими в результате ДТП на дублере Курортного проспекта. Прощание прошло в мавзолее, где, по данным ТАСС, перед началом церемонии собрались около 100 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Церемония проходила с 15:30 до 18:00. Проститься с погибшими пришли родственники, друзья, учителя, жители города, а также дети и подростки. У входа в зал прощания образовалась очередь. Как сообщает ТАСС, многие посетители не могли долго находиться внутри из-за тяжелой психологической обстановки.

Во время церемонии участники возлагали цветы, детские игрушки и личные вещи погибших. Одному из членов семьи принесли гитару в закрытом чехле.

ДТП произошло в ночь на 27 июля. Автомобиль врезался в стену на въезде в тоннель на дублере Курортного проспекта в Сочи. В результате аварии погибли пять человек, в том числе трое детей. Еще трое несовершеннолетних получили травмы.

После происшествия сотрудник Росгвардии и очевидцы помогли спасти троих детей, находившихся в автомобиле. По факту аварии правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что авария произошла на мокрой дороге. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобилем, после чего транспортное средство столкнулось с препятствием. В результате происшествия погибли двое взрослых и трое детей, находившиеся в машине. Трое несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы. Расследование уголовного дела продолжается.

С января по июнь 2026 года в Краснодарском крае в ДТП пострадали 405 детей, 13 из них погибли. В большинстве смертельных аварий виновниками были родители или законные представители, находившиеся за рулем.

Мария Удовик