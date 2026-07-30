Росстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой

В России самая высокая средняя зарплата зафиксирована в отрасли трубопроводного транспорта — около 296 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В апреле средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта составила 200 391 руб. В мае выплаты достигли 295 978 руб. За месяц сумма увеличилась на 95,5 тыс. руб.

По данным Центробанка, большинство российских предприятий не планируют существенно сокращать численность сотрудников до конца 2026 года, несмотря на ухудшение финансовых ожиданий. Снижения прибыли по итогам года ожидают 44% компаний. Согласно опросу Объединения самозанятых России, почти 72% россиян, работающих по трудовому договору на полной занятости, имеют дополнительную подработку.

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