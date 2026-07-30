Росстат назвал сферу с самой высокой средней зарплатой
В России самая высокая средняя зарплата зафиксирована в отрасли трубопроводного транспорта — около 296 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
В апреле средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта составила 200 391 руб. В мае выплаты достигли 295 978 руб. За месяц сумма увеличилась на 95,5 тыс. руб.
По данным Центробанка, большинство российских предприятий не планируют существенно сокращать численность сотрудников до конца 2026 года, несмотря на ухудшение финансовых ожиданий. Снижения прибыли по итогам года ожидают 44% компаний. Согласно опросу Объединения самозанятых России, почти 72% россиян, работающих по трудовому договору на полной занятости, имеют дополнительную подработку.
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Рост зарплат в трубопроводном транспорте происходит на фоне общего тренда увеличения доходов в разных сферах экономики. Так, финансовая и страховая отрасли лидируют по росту заработной платы, увеличившись на 25% за год, с абсолютным уровнем более 314 тыс. руб. в марте 2026 года. В число отраслей с заметным ростом также входят добыча металлических руд и производство нефтепродуктов, где зарплаты выросли на 20%.
В целом, рост доходов связан с дефицитом кадров, высокой конкуренцией работодателей за специалистов и увеличением нагрузки на существующих сотрудников. Например, в Москве зарплаты в транспорте и логистике выросли на 33% за три года, достигнув в среднем 175 тыс. руб., а у высококвалифицированных специалистов — до 400–500 тыс. руб. Аналогичные тенденции наблюдаются в строительстве и ЖКХ (+30%), промышленности (+28%) и ИТ-отрасли (+16%).