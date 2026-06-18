Кадры замедлили перемещение

Россияне стали реже менять работу — показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений 2023–2024 годов, подсчитали в Президентской академии. За последний год сократились показатели как найма, так и выбытия работников, что позволило сохранить уровень безработицы в РФ на исторически низких значениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На рынке труда падает уровень текучести кадров, следует из расчетов Президентской академии. В их основе — данные Росстата по обороту рабочей силы и опросы работников об их намерениях сменить работу.

Рекордных значений показатели оборота рабочей силы достигли в 2023–2024 годах — в этот период примерно каждый третий работник на российском рынке труда поменял работодателя. Существенный по историческим меркам прирост текучести был обусловлен «навесом» вакансий — вводом большого числа новых рабочих мест в секторах экономики. Получив возможность выбирать работодателя, соискатели ожидаемо сократили время своей работы на каждого из них. При этом уровень безработицы в стране достиг исторического минимума в 2,2%.

Однако постепенное охлаждение экономики, которое началось в том числе из-за роста ключевой ставки, до какой-то степени снизило потребность компаний в работниках, так что возможности для смены работодателей сократились.

Так, по итогам 2025 года коэффициент найма снизился до 29% с пиковых 32%, в то же время упал и коэффициент выбытий (до 29,5% с 33%). Одновременно, отметим, выросло и число работников в простое. В результате численность занятых на крупных и средних предприятиях РФ остается стабильной — 32,9 млн человек.

Оценки ситуации на рынке труда самими сотрудниками подтверждают тренды, которые демонстрирует статистика. Так, большинство (84%) опрошенных считает, что риски потерять работу для них низкие или очень низкие, и этот показатель практически не меняется с 2022 года. Однако снижается доля тех, кто ожидает в будущем повышения зарплаты, с 41% до 36%. Кроме того, опрошенные негативно оценивают перспективы поиска новой работы при потере нынешней. Доля занятых, ответивших, что им будет легко найти новую работу с условиями и зарплатой, как на текущем месте, снизилась за два года на 13 процентных пунктов, до 35%.

Ситуация на рекрутерских платформах подтверждает данные от респондентов. Согласно SuperJob, в июне вакансий на 19% меньше, а резюме — на треть больше, чем было год назад. По объему спроса на персонал в июне лидирует ритейл — в этой сфере больше всего вакансий. В топ-5 сфер также вошли промышленность, строительство, логистика и медицина. Аналогичная картина вырисовывается и из статистики hh.ru. Как отмечал ранее гендиректор этой компании Дмитрий Сергиенков, работодатели тяжело пережили кадровый голод после пандемии, поэтому сейчас «относятся к сокращениям сотрудников с большой осторожностью».

Если для компаний на первый взгляд замедление текучести работников позитивно и снижает их затраты на удержание персонала, то для занятых и в целом экономики последствия противоречивы.

Сотрудники, которых не уволили, а отправили в простой, не «выпадают» в безработицу, сохраняют связь с рабочим местом и не теряют своих навыков, однако они и не ищут более высокопроизводительных рабочих мест, переток на которые мог бы сделать российскую экономику более эффективной. Чтобы переманить работников на такие места, даже в кризис компании все равно вынуждены включаться в зарплатную гонку, что, в свою очередь, может разгонять инфляцию и приводить к росту ключевой ставки ЦБ.

«Мы еще столкнемся с негативной стороной статичного рынка труда и тогда будем обсуждать эту проблему в терминах повышения производительности»,— говорит партнер Cornerstone Владислав Быханов. В то же время, отмечает он, пик спада активности компаний на рынке труда еще не пройден.

Анастасия Мануйлова