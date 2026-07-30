Загородные базы Ленобласти ожидают высокий спрос в августе

Загрузка загородных баз отдыха Ленинградской области в августе может достигнуть 85–95%. При этом туристы все чаще выбирают длительное проживание, совмещая отдых с удаленной работой, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самыми популярными направлениями стали Выборг, Гатчина и Кингисепп

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ Самыми популярными направлениями стали Выборг, Гатчина и Кингисепп

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

По данным сервисов бронирования, спрос на размещение в регионе сохраняется на уровне прошлого года. Чаще всего объекты бронируют жители Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Самыми популярными направлениями стали Выборг, Гатчина и Кингисепп.

Эксперты отмечают, что туристы стали чаще бронировать жилье за одну-две недели до поездки вместо месяца, а также стали более требовательными к сервису и инфраструктуре. Из-за этого владельцам баз отдыха приходится активнее конкурировать за гостей не только ценой, но и качеством услуг и программами досуга.

Карина Дроздецкая