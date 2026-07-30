ЗСК рассмотрело инициативу о создании нового округа в Краснодаре

В Законодательном собрании Краснодарского края рассмотрели предложение о выделении из Прикубанского внутригородского округа Краснодара отдельного административного района. Инициативу обсудили с участием представителей краевых и муниципальных органов власти, а также правоохранительных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко сообщил, что Прикубанский внутригородской округ остается самой густонаселенной территорией краевого центра. По его данным, в округе проживают около 900 тыс. человек, что превышает численность населения ряда субъектов Российской Федерации. По этой причине участники обсуждения предложили выделить новый административный округ. По оценке председателя ЗСК, такое решение позволит упростить взаимодействие жителей с органами власти и снизить нагрузку на объекты социальной инфраструктуры.

Юрий Бурлачко также отметил, что в случае создания нового округа потребуется сформировать дополнительные подразделения судебной системы, правоохранительных органов, военного комиссариата и других государственных структур, обеспечивающих работу территории.

Мэр Краснодара Евгений Наумов и его заместитель Артем Губский представили участникам заседания проект дорожной карты предполагаемых преобразований. По словам главы города, вопрос разделения Прикубанского округа обсуждается давно, однако его реализация потребует участия федеральных органов власти, поскольку изменения административно-территориального устройства требуют соответствующих процедур и согласований.

Директор департамента внутренней политики Краснодарского края Виталий Пикула сообщил, что перед принятием решений планируют провести опрос жителей. В ходе него предполагается выяснить отношение горожан к возможному изменению административно-территориального устройства, а также собрать предложения по наименованию нового округа.

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин поддержал инициативу. Он обратил внимание, что уровень преступности на территории Прикубанского округа сопоставим с показателями отдельных российских регионов, что также свидетельствует о высокой нагрузке на существующую систему управления и правоохранительные органы.

Мария Удовик