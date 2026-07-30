Илья Вахания объяснил переход в «Краснодар» амбициями клуба

Защитник Илья Вахания рассказал, что принял решение продолжить карьеру в «Краснодаре» из-за амбиций клуба и возможности бороться за самые высокие места. По словам футболиста, команда на протяжении нескольких лет претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует, поэтому он хотел стать частью борьбы за чемпионство и помочь клубу добиться поставленных целей. Господин Вахания также отметил, что своей главной личной задачей считает приносить максимальную пользу команде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

О переходе Ильи Вахании в «Краснодар» официально объявили в феврале 2026 года. После завершения сезона защитник доиграл чемпионат в составе донского клуба, а затем присоединился к «быкам». В соответствии с подписанным соглашением футболист стал игроком краснодарской команды с 16 июня 2026 года. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Переход господина Вахании стал частью летней трансферной кампании «Краснодара». Ранее клуб заключил долгосрочный контракт с бразильским полузащитником Кристианом, рассчитанный до конца июня 2030 года. Кроме того, в состав команды вернулись воспитанники академии клуба — нападающий Дмитрий Воробьев и полузащитник Даниил Уткин. В июле «Краснодар» также сообщил о подписании контракта с полузащитником Магомедом Оздоевым.

Помимо усиления состава, клуб продлил соглашения с рядом действующих игроков. Новые контракты подписали защитник Сергей Петров и полузащитник Кевин Ленини, который останется в команде до 30 июня 2029 года.

Одновременно в межсезонье «Краснодар» расстался с несколькими футболистами. Клуб покинули Эдуард Сперцян, Виктор Са, Джованни Гонсалес и Олакунле Олусегун. Полузащитник Густаво Сантос продолжит карьеру в аренде, перейдя в греческий «Волос».

Мария Удовик