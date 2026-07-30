В Петербурге к концу недели потеплеет до +29 градусов

В Санкт-Петербурге 30 июля ожидается переменная облачность без осадков. Днем потеплеет до +23…+25 градусов. Ветер будет западным и северо-западным, от слабого до умеренного. Атмосферное давление продолжит повышаться, сообщается в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переменная облачность без осадков ожидается 30 июля

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Переменная облачность без осадков ожидается 30 июля

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

31 июля в городе сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается, однако к вечеру местами возможен кратковременный дождь. Ночью воздух прогреется до +15…+17 градусов, днем — до +27…+29 градусов. Ночью ветер будет слабым и переменным, днем — умеренным, южных направлений. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет понижаться.

Карина Дроздецкая