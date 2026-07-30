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Преступность в Ростовской области выросла почти на 9%

В Ростовской области за январь—май 2026 года зарегистрировано 23,6 тыс. преступлений, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным мониторинга, количество зарегистрированных преступлений увеличилось с 21,7 тыс. до 23,6 тыс. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 13,5% и достигло 7,8 тыс. случаев. Их доля в общей структуре преступности увеличилась с 31,7% до 33%.

Одновременно в регионе выросло число экономических преступлений. За пять месяцев правоохранительные органы зарегистрировали 1,8 тыс. таких преступлений, что на 14,6% больше, чем годом ранее. Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 8,8%, до 346 случаев.

Вместе с тем раскрываемость преступлений сохранилась на высоком уровне. Согласно мониторингу, за январь—май правоохранительными органами было раскрыто 12,6 тыс. преступлений, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Валерий Климов

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