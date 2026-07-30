Торговля и автосервисы увеличили налоговые платежи на Ставрополье на 15%

Наибольший прирост налоговых поступлений в бюджетную систему РФ на Ставрополье по итогам первого полугодия 2026 года обеспечили предприятия торговли, автосервиса, транспорта и рынка недвижимости. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поступления по налогам, сборам и страховым взносам от предприятий, работающих в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, выросли на 15,4% — на 3,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в сфере транспортировки и хранения, где платежи увеличились на 24,7%, или на 2,8 млрд руб.

Поступления от организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, выросли в 1,6 раза, увеличившись на 2,66 млрд руб.

В УФНС отметили, что именно эти виды экономической деятельности обеспечили наибольший прирост поступлений по налогам, сборам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации по итогам первого полугодия 2026 года.

Валерий Климов