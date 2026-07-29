Глава ФРС заявил о планах обеспечить стабильность цен в США

Федеральная резервная система Соединенных Штатов обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал председатель американского Центробанка Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

По словам господина Уолша, федеральный резерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. «Хочу подчеркнуть: никакой "мягкой" цели по инфляции не существует, никакой подразумеваемой "мягкой" цели нет, по крайней мере пока этот комитет принимает решения»,— подчеркнул он.

Председатель ЦБ заверил, что ФРС будет «действовать без колебаний» для достижения этой цели. Также Кевин Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указаний по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок.

Сегодня Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря 2025 года. До этого ведомство трижды ее понижало.

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