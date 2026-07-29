Глава ФРС заявил о планах обеспечить стабильность цен в США
Федеральная резервная система Соединенных Штатов обеспечит ценовую стабильность. Об этом рассказал председатель американского Центробанка Кевин Уорш на пресс-конференции после заседания по ставке.
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По словам господина Уолша, федеральный резерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели. «Хочу подчеркнуть: никакой "мягкой" цели по инфляции не существует, никакой подразумеваемой "мягкой" цели нет, по крайней мере пока этот комитет принимает решения»,— подчеркнул он.
Председатель ЦБ заверил, что ФРС будет «действовать без колебаний» для достижения этой цели. Также Кевин Уорш уточнил, что под его руководством ФРС не будет заниматься прогнозированием и не станет давать указаний по поводу дальнейшего направления изменения процентных ставок.
Сегодня Федеральная резервная система в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря 2025 года. До этого ведомство трижды ее понижало.
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В последнее время Федеральная резервная система США столкнулась с повышенной инфляцией, что привело к серии повышений процентных ставок с марта 2022 года. К июлю 2023 года ставка достигла максимального уровня за 23 года — 5,25–5,5%. Эти меры были предприняты для борьбы с инфляцией, которая в марте 2026 года подскочила до 3,3%, что регулятор считает повышенным уровнем.
Несмотря на это, ФРС США стремится к достижению двух ключевых целей: максимальной занятости и стабильной инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее заявлял, что регулятор "решительно настроен на сокращение инфляции" и может действовать агрессивно, если инфляция не замедлится. Однако экономические перспективы остаются неопределенными, и хотя риски для достижения целей стали более сбалансированными, нет уверенности в начале снижения ставки до приближения инфляции к целевому показателю.