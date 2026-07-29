ФРС предсказуема, но не единодушна

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания оставила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Инфляция в июне несколько замедлилась, что позволило регулятору не ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП), несмотря на растущие риски. Среди них — последствия войны на Ближнем Востоке и новые пошлины. Рынок труда между тем постепенно остывает, на фоне неясных перспектив бизнес менее активно нанимает сотрудников и повышает зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание ФРС в Вашингтоне

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Здание ФРС в Вашингтоне

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 28–29 июля оставил ключевую ставку в диапазоне 3,5–3,75% годовых. За это решение проголосовали 9 из 12 членов FOMC. На таком уровне ставка находится с декабря 2025 года. Из-за усугубляющихся внешних проблем аналитики накануне называли заседание одним из самых непредсказуемых за последнее время. Решение регулятора, впрочем, совпало с их консенсус-прогнозом.

Оставить ставку без изменений ФРС позволило снижение инфляции в июне.

В прошлом месяце она замедлилась до 3,5% с максимальных за три года 4,2% в мае. Впрочем, в релизе по итогам заседания регулятор напомнил, что показатель остается на высоком уровне, причина — «шок предложения» из-за войны на Ближнем Востоке, который привел к росту цен в отдельных секторах, в том числе в энергетике.

Отметим, июньское замедление инфляции объяснялось прежде всего перемирием США с Ираном. Сейчас же на фоне эскалации конфликта проинфляционные риски выглядят все более серьезными. Разогнать рост цен в ближайшие месяцы могут и новые пошлины Дональда Трампа в отношении 60 стран (см. “Ъ” от 23 июля). Ориентируясь на эти факторы, часть экспертов в последние недели предполагали, что ФРС может пойти на ужесточение монетарной политики.

Рынок труда при этом, судя по поступающим данным, постепенно охлаждается. В июне число рабочих мест выросло на 57 тыс. против увеличения на 129 тыс. в мае, что, отмечают аналитики ING, указывает на ослабление спроса на работников на фоне неясных перспектив. Зарплаты в июне росли медленнее, чем в предыдущие месяцы, следует из статистики.

Впрочем, говорить о резком замедлении роста американского ВВП пока не приходится.

На пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Кевин Уорш отметил, что экономика демонстрирует «впечатляющую устойчивость».

Деловая активность растет уверенными темпами, несмотря на повышенную неопределенность, которая отчасти обусловлена конфликтом на Ближнем Востоке, следует из релиза регулятора. По предварительным данным, композитный индекс деловой активности S&P Global вырос в июле до 53,6 пункта — это максимум за восемь месяцев. Значения выше 50 пунктов свидетельствуют о расширении активности, ниже — о спаде.

Кевин Уорш между июньским и июльским заседаниями по ставке старался не намекать на планы регулятора. На фоне призывов Дональда Трампа смягчить ДКП он несколько раз за последний месяц отмечал важность независимости ФРС. Интересно, что господин Уорш не представил собственных прогнозов в июньском обзоре ФРС, в том числе не обозначил ожидаемую траекторию ставки на точечной диаграмме, объяснив это своим давним неприятием подобных сигналов рынку.

«Мы избегаем прогнозирования и считаем этот подход особенно разумным в наше сложное время»,— заявил он и на пресс-конференции. Отдельно Кевин Уорш отметил, что при необходимости ФРС «без колебаний примет меры» для достижения цели по инфляции. Она, напомним, составляет 2%.

Следующее заседание FOMC состоится 15–16 сентября, тогда же ФРС опубликует обновленные экономические прогнозы.

Кристина Боровикова