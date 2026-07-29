ФРС в пятый раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%

Федеральная резервная система США в пятый раз подряд сохранила процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Это следует из пресс-релиза ФРС.

Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря 2025 года. До этого ведомство трижды ее понижало. В последний раз — на 0,25 процентного пункта. На сегодняшнем заседании трое его участников были против сохранения ставки. Они проголосовали за ее повышение на 0,25 процентных пункта.

Одна из главных задач ФРС — достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, отмечается в пресс-релизе. «Экономическая активность расширяется устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке»,— сообщили в ФРС. Там же отметили, что рост производительности и капиталовложений в США остается высокими. Уровень безработицы практически не изменился.

Прошлое заседание ФРС 16-17 июня было первым с новым главой ведомства Кевином Уоршем. Его кандидатуру одобрил президент США Дональд Трамп. Американский президент критиковал предыдущего главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение ключевой ставки. По мнению господина Трампа, господин Пауэлл делал это специально, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства.