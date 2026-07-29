Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил свое решение о месте служения митрополита Илариона (Алфеева). В начале июня митрополита направили служить в Бразилию после того, как его задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Патриарх приостановил прошлый указ и направил митрополита в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Иларион

Фото: Пресс-служба президента РФ Митрополит Иларион

Фото: Пресс-служба президента РФ

В новом указе отмечается, что решение изменено по просьбе самого Илариона. Тот попросил направить его на служение в Россию «для заботы о престарелой матери», сообщается на сайте РПЦ. После скандала в Чехии патриарх определил митрополита на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии.

С декабря 2024 года митрополит Иларион служил в храме Петра и Павла в Карловых Варах. 24 мая Илариона вместе с его водителем задержала полиция Чехии после того, как силовики нашли в его машине наркотик. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и каких-либо дополнительных ограничений. Иларион причастность к хранению наркотиков отрицает. 30 мая архиерей вернулся в Москву.

Митрополит Иларион — бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ. После отставки он был назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой на служение в Карловых Варах после другого скандала. Его бывший келейник Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя и предоставил в подтверждение фото- и видеоматериалы.