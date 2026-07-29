Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил свое решение о месте служения митрополита Илариона (Алфеева). В начале июня митрополита направили служить в Бразилию после того, как его задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Патриарх приостановил прошлый указ и направил митрополита в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь.
Митрополит Иларион
Фото: Пресс-служба президента РФ
В новом указе отмечается, что решение изменено по просьбе самого Илариона. Тот попросил направить его на служение в Россию «для заботы о престарелой матери», сообщается на сайте РПЦ. После скандала в Чехии патриарх определил митрополита на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии.
С декабря 2024 года митрополит Иларион служил в храме Петра и Павла в Карловых Варах. 24 мая Илариона вместе с его водителем задержала полиция Чехии после того, как силовики нашли в его машине наркотик. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и каких-либо дополнительных ограничений. Иларион причастность к хранению наркотиков отрицает. 30 мая архиерей вернулся в Москву.
Митрополит Иларион — бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ. После отставки он был назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой на служение в Карловых Варах после другого скандала. Его бывший келейник Георгий Сузуки рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя и предоставил в подтверждение фото- и видеоматериалы.
Перевод митрополита Илариона, в миру Григория Алфеева, на служение в Карловы Вары в 2024 году произошел после нескольких предшествующих событий. В 2022 году Священный синод Русской православной церкви освободил его от руководства Отделом внешних церковных связей Московского патриархата, где он находился с 2009 года. Сам митрополит Иларион объяснил свою отставку изменениями в общественно-политической ситуации.
Затем он был назначен управляющим Будапештско-Венгерской епархией, но в начале июля 2024 года его бывший келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита в домогательствах, предоставив СМИ аудио- и видеозаписи. Митрополит Иларион отверг эти обвинения, назвав их попыткой вымогательства на общую сумму €384 тыс. Сам Георгий Сузуки разыскивается в Венгрии по статье о краже.
Временное отстранение митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и последующее направление в Карловы Вары, по мнению религиоведа Романа Лункина, стало следствием именно огласки этого компромата. Комиссия Синода, созданная для изучения положения дел в епархии, могла рассматривать не только дело об обвинениях, но и вопросы владения собственностью и высказываний о патриархе.