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На Урале задержали второго фигуранта дела об избиении ученого Никиты Зезина

Второго фигуранта дела об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук и ученого Никиты Зезина задержали. Ему предъявили обвинение по делу о хулиганстве, сообщили в СКР по Свердловской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти Никиты Зезина в Екатеринбурге. Как уточнялось, 67-летний ученый был избит. Первого подозреваемого в избиении ученого заключили под стражу утром 29 июля.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ)»,— подчеркнули в СКР.

Оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 13 июля в Екатеринбурге. Обвиняемый совместно со своим знакомым в ходе конфликта избил Никиту Зезина и его 58-летнего заместителя Александра Шанина. Перед этим ученые остановили детей на квадроциклах, которые, предварительно, ездили по опытным полям.

Коллеги доставили несовершеннолетних к зданию института, чтобы передать родителям. После этого к учреждению подъехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По информации следователей, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Никиту Зезина госпитализировали, в больнице он скончался от сердечного заболевания. О смерти ученого стало известно 23 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разборки на полях».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовные дела по фактам избиения, которые повлекли смерть или тяжкие телесные повреждения, часто классифицируются правоохранительными органами как хулиганство. Так, в Ижевске двое мужчин были заключены под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, после избиения горожанина возле магазина разливных напитков. Похожие инциденты, квалифицируемые как хулиганство, происходят в разных регионах России, включая Красноярск, Санкт-Петербург и Уфу, где СКР также возбуждал уголовные дела после массовых драк или нападений.

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