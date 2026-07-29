Екатеринбуржцу предъявили обвинение в избиении ученого РАН Зезина

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в избиении двух ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, один из которых впоследствии скончался, сообщает Следком. Он обвиняется в совершении хулиганских действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

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Согласно информации следствия, инцидент произошел 13 июля около дома на ул. Главная в Екатеринбурге. 38-летний обвиняемый в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего Александра Шанина и 67-летнего Никиты Зезина. Перед этим ученые пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. В дальнейшем Никита Зезин был госпитализирован, в больнице он скончался от сердечного заболевания.

Фигурант задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Допрашиваются свидетели, устанавливаются причины смерти и взаимосвязь с нападением и проводятся другие следственные и процессуальные действия.

О смерти директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина стало известно 24 июля, Александр Шанин являлся его заместителем. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал, что незадолго до смерти Никита Зезин был избит, и обратился к главе СКР с просьбой о расследовании. По факту смерти ученого возбуждено уголовное дело. Личности всех участников конфликта установлены.

Ирина Пичурина