Разборки на полях

Правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга, который, по данным следствия, избил директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина, умершего после избиения в больнице. Задержанному инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, другого предполагаемого участника драки отпустили. Конфликт на прошлой неделе произошел из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали Никита Зезин с коллегой. Обвиняемый является отцом одного из мальчиков. Жена обвиняемого в разговоре с «Ъ-Урал» утверждала, что ученый схватил их ребенка и увез, а на теле ребенка остались побои.

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27 июля СКР сообщил о возбуждении и расследовании уголовного дела о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), для проверки информации об избиении двоих ученых в Екатеринбурге. В рамках уголовного дела 29 июля правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга - по данным следствия, он избил двух ученых. Одним из них был 67-летний директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин, умерший на прошлой неделе, через несколько дней после нападения.

Конфликт между учеными и обвиняемым произошел 13 июля из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям гороха. Как сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер у себя в социальных сетях, приехавшие обследовать посевы Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин заметили детей 8-10 лет. По его словам, ученые попросили у мальчиков телефон родителей, позвонили и объяснили, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи, и они увезут их на УАЗе до института, где смогут передать родителям. По словам депутата, за детьми приехали «четыре джипа», к ученым вышли двое мужчин, нападение на ученых произошло в присутствии детей.

«Из ниссана вышли два мужчины около 45 лет, спортивного телосложения, один из них сказал, что он Аркадий. А другой только вышел из автомобиля, имени его я не знаю, приближаясь к нам стал на меня кричать, оскорблять меня и моего заместителя Шанина А.А. нецензурной бранью, мое воспитание не позволяет мне говорить эти слова, они плевали мне в лицо, называли меня старым мужчиной нетрадиционной ориентации, при этом мужчина нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка»,— следует из заявления Никиты Зезина в полицию (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»).

Как сообщил Следком, ученые «пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение» – по всей видимости, речь идет об уничтожении посевов.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, заявление потерпевшего в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу поступило тем же вечером, 13 июля. В тот же день господину Зезину выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести причиненных ему травм. Личности всех участников инцидента установили «по горячим следам».

24 июля 67-летний Никита Зезин умер в больнице. По данным СКР, причиной стало сердечное заболевание. Никита Зезин более 40 лет работал в сельскохозяйственной науке. Через несколько лет после окончания агрономического факультета Свердловского сельхозинститута, стал младшим научным сотрудником в УрФАНИЦ. Позже возглавил его, продолжив заниматься почвозащитным земледелием, селекцией, семеноводством.

После того как история приобрела широкий резонанс в медиа, председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по делу у руководителя СУ СКР по Свердловской области Богдана Францишко.

По данным полковника Горелых, встречное заявление поступило и со стороны обвиняемого поэтому оперуполномоченные могут применить в своей работе так называемый «детектор лжи».

Как рассказала «Ъ-Урал» супруга задержанного, дети действительно ездили на квадроциклах, но поле было без всходов и залито дождем. По ее словам, мужчины угрожали детям и не давали позвонить родителям, детей насильно затолкали в машину, говоря, что «их будут воспитывать палками». При этом она подтвердила, что ученые сами позвонили родителям и сказали, что отдадут детей около научного центра на ул. Главной. Когда ее муж приехал и спросил, почему его ребенка забрали насильно, Никита Зезин не смог ответить. По словам супруги задержанного, тот ударял агрария по щекам и только толкнул. К тому моменту родители уже вызвали Росгвардию. После инцидента семья поехала в полицию с заявлением о похищении детей, с детей сняты побои, и они готовы давать показания.

Вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого будет решаться 30 июля. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Сейчас он помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Артем Путилов