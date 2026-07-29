В центре Петербурга ограничат движение из-за триатлона и съемок фильма

В Санкт-Петербурге 1-3 и 8 августа введут временные ограничения движения транспорта из-за соревнований по триатлону и съемок фильма «Боткин». Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения не коснутся транспорта экстренных служб

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ограничения не коснутся транспорта экстренных служб

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время триатлона на Крестовском острове 1 августа с 00:00 до 14:00 будет запрещена остановка на Северной дороге от Бодрова переулка до Футбольной аллеи. С 08:00 до 14:00 полностью перекроют движение по Южной и Северной дорогам, а также по Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеям.

Из-за съемок фильма «Боткин» с 1 по 3 августа и 8 августа запретят остановку на набережной реки Фонтанки от переулка Бойцова до Обуховской площади и в проезде вдоль дома № 113. Полностью движение на участке набережной от Вознесенского проспекта до Обуховской площади перекроют 2 и 3 августа с 05:00 до 23:59, а также 8 августа с 10:00 до 19:00.

Ограничения не коснутся транспорта экстренных служб. Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.

Карина Дроздецкая