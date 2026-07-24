Трамп пообещал использовать активы Ирана для компенсации ущерба от ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана.

«Этот ущерб может быть весьма существенным, однако это справедливое и объективное решение»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

О рассмотрении этой идеи в июне писало Reuters со ссылкой на источник. По данным The Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до $100 млрд иранских активов. Крупнейший держатель таких средств — Китай (от $20 млрд до $50 млрд). На втором месте — Ирак ($15 млрд), на третьем — Индия и Южная Корея (по $7 млрд). В США хранится около $2 млрд. На переговорах в конце июня Тегеран сообщал о готовности Вашингтона разблокировать $12 млрд активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранские активы разложили по полочкам».