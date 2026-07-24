Трамп пообещал использовать активы Ирана для компенсации ущерба от ударов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана.
«Этот ущерб может быть весьма существенным, однако это справедливое и объективное решение»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
О рассмотрении этой идеи в июне писало Reuters со ссылкой на источник. По данным The Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до $100 млрд иранских активов. Крупнейший держатель таких средств — Китай (от $20 млрд до $50 млрд). На втором месте — Ирак ($15 млрд), на третьем — Индия и Южная Корея (по $7 млрд). В США хранится около $2 млрд. На переговорах в конце июня Тегеран сообщал о готовности Вашингтона разблокировать $12 млрд активов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иранские активы разложили по полочкам».
В период эскалации конфликта в Персидском заливе Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможных ответных мерах. Так, после сбитого американского вертолета Apache над Ормузским проливом в июне 2026 года Трамп заявил, что США будут вынуждены отреагировать на атаку. Ранее, после того как Иран перекрыл проход судов через Ормузский пролив, Трамп угрожал уничтожить иранские электростанции, а также заявил об ударах по 28 иранским судам, которые, по его словам, устанавливали мины в проливе.
Администрация Трампа стремилась к деэскалации, но переговоры шли сложно. В июне 2026 года иранские источники сообщали о готовности США разблокировать замороженные активы Ирана в рамках возможной сделки. Однако еще в начале марта того же года Иран отвергал заявления Трампа о переговорах и заявлял о готовности к отпору. США и Иран ведут диалог по достижению соглашения, несмотря на взаимные удары, однако ряд западных СМИ сообщал о недоверии между сторонами.
Позднее, в июне 2026 года, США согласились внести изменения в меморандум о взаимопонимании с Ираном, касающиеся статуса Ормузского пролива, в том числе возможность взимать плату за морские услуги. Это открыло перспективу для Ирана использовать доходы от движения коммерческих судов в проливе. Также меморандум предусматривал немедленное снятие морской блокады США и прекращение боевых действий в Ливане.