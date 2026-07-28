Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о блокировке Ормузского пролива является частью продолжающейся эскалации между Ираном и США, а также региональными игроками. Напряженность вокруг пролива, который является ключевым морским маршрутом для мировых поставок нефти и СПГ, нарастает с февраля 2026 года, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран неоднократно перекрывал движение судов, вводил пошлины за проход и атаковал танкеры, считая это своим суверенным правом.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану массированными ударами, вплоть до уничтожения, если Ормузский пролив будет закрыт. При этом США сами вводили морскую блокаду иранских портов, что вызывало рост мировых цен на нефть. Переговоры между странами регулярно проваливались из-за «чрезмерных» требований Вашингтона и разногласий относительно статуса пролива. США настаивают на свободном судоходстве, в то время как Иран предлагает систему регулирования, делящую государства на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные» с соответствующими условиями прохода.

Проблема замороженных активов Ирана также является давним камнем преткновения. США и их союзники ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признав его террористической организацией, и заблокировали значительные финансовые средства, включая доходы от нефтяного экспорта. Это экономическое давление усугубляется морской блокадой, которую США целенаправленно используют для «экономического истощения» Ирана. В свою очередь, попытки Ирана установить совместное управление проливом с Оманом или взимать плату с судов также вызывали негативную реакцию США, которые считают пролив международными водами.