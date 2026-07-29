В Петербурге впервые вынесли приговор по делу о незаконном использовании SIM-боксов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга впервые рассмотрел уголовное дело по статье 274.3 УК РФ о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вину признал подросток

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Вину признал подросток

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, несовершеннолетний житель Амурской области приехал в Петербург по указанию неизвестных, с которыми познакомился через интернет. В одном из апарт-отелей он установил оборудование с мобильными телефонами и более чем 200 SIM-картами, а затем каждые 30 минут менял карты, обеспечивая работу устройства.

Как установило следствие, с помощью оборудования злоумышленники активировали не менее 57 SIM-карт на третьих лиц. В результате было похищено 5,5 млн рублей у одного из граждан. Подросток признал вину и пояснил, что за работу получил 100 долларов США.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. По словам Дарьи Лебедевой, сейчас в судах Санкт-Петербурга находятся еще два уголовных дела по аналогичной статье.

Карина Дроздецкая