На Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий от атак ВСУ

Мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий от атак ВСУ сформируют в Краснодарском крае. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, его заявление опубликовано на сайте администрации края.

«В первую очередь в них (мобильные огневые группы. — “Ъ”) должны входить сотрудники этих организаций. Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают», — уточнил господин Кондратьев.

Власти региона будут ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тыс. руб., добавил губернатор. Решение было принято на совещании по вопросам защиты промышленных и агропромышленных объектов от атак БПЛА, его провели Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк.

Мобильные огневые группы для нейтрализации атак беспилотников начали формировать на предприятиях Приморского края. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба правительства региона. Желающие вступить в огневые группы должны подписать контракт с Минобороны. В июне в Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб.