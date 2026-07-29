На Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий от атак ВСУ
Мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий от атак ВСУ сформируют в Краснодарском крае. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, его заявление опубликовано на сайте администрации края.
«В первую очередь в них (мобильные огневые группы. — “Ъ”) должны входить сотрудники этих организаций. Они подписывают контракт с Министерством обороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают», — уточнил господин Кондратьев.
Власти региона будут ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тыс. руб., добавил губернатор. Решение было принято на совещании по вопросам защиты промышленных и агропромышленных объектов от атак БПЛА, его провели Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Леонид Михайлюк.
Мобильные огневые группы для нейтрализации атак беспилотников начали формировать на предприятиях Приморского края. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба правительства региона. Желающие вступить в огневые группы должны подписать контракт с Минобороны. В июне в Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб.
Практика создания мобильных огневых групп для защиты от беспилотников активно распространяется в российских регионах из-за роста атак дронов, которые, по словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, увеличились с единиц до сотен. Эти группы формируются для защиты критически важных объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты топливно-энергетического и нефтехимического комплекса, а также гражданскую инфраструктуру. По закону, принятому в октябре 2025 года, резервисты могут привлекаться для защиты таких объектов не только в военное, но и в мирное время на основании указа президента.
Участники таких групп заключают контракты с Министерством обороны и получают статус военнослужащих со всеми льготами и выплатами. При этом особо подчеркивается, что резервисты не направляются в зону специальной военной операции, а остаются для выполнения задач в пределах своих регионов. Например, в Ярославской области резервисты защищают нефтеперерабатывающий завод, а в приграничных территориях, таких как Белгородская, Брянская и Курская области, им также предписано пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп и участвовать в эвакуации населения.
Финансовое вознаграждение для участников мобильных огневых групп может значительно варьироваться. Так, в Ленинградской области в июне было установлено единовременное пособие в размере 250 тыс. рублей, а за каждый сбитый беспилотник выплачивается 100 тыс. рублей. В Ярославской области к ежемесячному довольствию за пребывание в резерве (3 тыс. рублей) добавляется 40 тыс. рублей от Минобороны и не менее 50 тыс. рублей от предприятия за участие в сборах. В Брянской области ежемесячное довольствие составляет от 40,5 тыс. рублей для рядовых до 99,3 тыс. рублей для командиров отрядов, с дополнительной выплатой 4 тыс. рублей за каждое боевое дежурство.
Защита объектов критической инфраструктуры, включая энергетические объекты и промышленные предприятия, стала особенно актуальной на фоне участившихся атак БПЛА. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно атаковали объекты на территории России, включая промышленные предприятия в Ижевске и Оренбургской области, объекты коммунальной инфраструктуры в Орле, а также электроподстанции в Курской области, что приводило к повреждениям и перебоям в энергоснабжении.