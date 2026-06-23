В Ленобласти ввели премию в 100 тыс. руб. за каждый сбитый беспилотник
В Ленинградской области ввели единовременную выплату 250 тыс. руб. при заключении контракта на службу в мобильных огневых группах. За каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. руб., сообщил губернатор Александр Дрозденко.
На службу принимаются мужчины в возрасте до 62 лет. Служба проходит только на территории региона. «Ключевая задача МОГ — защита ленинградского неба, критической инфраструктуры и наших жителей от угроз с воздуха»,— сообщается в Telegram-канале губернатора.
В апреле власти Ленобласти приняли меры по усилению защиты региона от ударов беспилотников. В их числе — создание дополнительных мобильных огневых групп на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры.
Введение премии за сбитые беспилотники и создание мобильных огневых групп в Ленинградской области являются частью более широкой кампании по усилению защиты региона от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подобные меры предпринимаются на фоне неоднократных атак БПЛА на Ленинградскую область, которые фиксировались с конца 2024 года. Эти атаки приводили к введению планов «Ковёр» в аэропорту Пулково, замедлению мобильного интернета и, в некоторых случаях, к пострадавшим и повреждениям инфраструктуры.
Власти региона совместно с Министерством обороны РФ работают над формированием эшелонированной системы раннего обнаружения и уничтожения БПЛА, привлекая к этому ресурсы предприятий. Например, ранее в Ленобласти создали военизированное подразделение «БАРС-47» для защиты от диверсий и атак БПЛА. Подобные инициативы поощряются и на федеральном уровне: президент Владимир Путин поддержал идею создания добровольческих формирований для защиты особо важных объектов.