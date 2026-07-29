Сотрудницу почты в Кингисеппе заподозрили в краже полумиллиона рублей

В Кингисеппском районе Ленинградской области полицейские задержали сотрудницу почтового отделения по подозрению в краже почти полумиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о задымлении в отделении почтовой связи на улице Ковалевского поступило в полицию 28 июля. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный проник в служебное помещение, похитил деньги, а затем поджег металлический ящик, пытаясь скрыть следы преступления.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам полицейские задержали 22-летнюю сотрудницу этого отделения. По данным следствия, из кассы было похищено 470 475 рублей. Деньги изъяты.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Карина Дроздецкая