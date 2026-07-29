Ворота по промпту*

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ковка №1 Краснодар» Фото: «Ковка №1 Краснодар»

Еще десять лет назад Евгений Куликов вдвоем с отцом брался за самые сложные заказы, от которых отказывались крупные кузни. Работали без выходных. Отпуск, развлечения, покупка новой машины — все было поставлено на паузу. Сегодня их компанию знают и в Краснодарском крае, и за его пределами. Собственная территория, десяток сотрудников, современные станки, постоянные клиенты… Мы поговорили с основателем компании «Ковка №1 Краснодар» Евгением Куликовым и выяснили, почему диплом юриста оказался не нужен, зачем кузнецу искусственный интеллект и почему лучшая инвестиция — сварочный аппарат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куликов, основатель компании «Ковка №1 Краснодар»

Фото: «Ковка №1 Краснодар» Евгений Куликов, основатель компании «Ковка №1 Краснодар»

Фото: «Ковка №1 Краснодар»

— Как получилось, что вы вообще стали кузнецом?

— Все началось с отца. Он давно занимался металлом, а я еще во время учебы приезжал ему помогать. По образованию я юрист, но постепенно понял, что работа руками мне нравится гораздо больше. Отец, правда, поначалу сомневался. Говорил, что я не очень-то «рукастый». Оказалось — ошибался. Наверное, сработало сочетание его опыта и моего желания что-то менять. Он представлял старую школу: небольшая домашняя мастерская, все делается практически «на коленке». Мы ковали мангалы, цветочницы, какие-то небольшие изделия. Мне же хотелось развиваться дальше.

— Что вы изменили в первую очередь?

— Начал вкладываться в оборудование. Тогда мы варили обычными электродами, а я решил купить дорогой профессиональный полуавтомат. Для нас это были серьезные деньги. Отец говорил: «Зачем? Он стоит втридорога». Но я понимал: если хочешь делать качественно и быстро, без современной техники не получится. Потом стали искать более сложные проекты. Мы сотрудничали с большой кузней, которая оставляла себе простые, но объемные объекты, а нам отдавала все самое сложное: винтовые лестницы, криволинейные участки, нестандартные ограждения. Отказываться было нельзя. Работа нужна была любой ценой. Поэтому мы брались за все. Наверное, именно это и стало нашей школой. Когда постоянно решаешь сложные задачи, очень быстро растешь профессионально.

Постепенно люди начали рекомендовать нас друг другу, и работы стало столько, что начали нанимать сотрудников.

— Помните свое первое изделие?

— Первое — нет. Их было слишком много. Но помню первый объект, после которого появилось ощущение, что мы вышли на другой уровень. Мы одними из первых в Краснодаре начали использовать ПВХ-поручни. Тогда это была настоящая новинка. Визуально они практически не отличаются от дерева, но стоят значительно дешевле и позволяют делать сложные радиусные участки.

Для этого я даже заказал из Китая специальное термоодеяло: поручень нагревается, становится пластичным и принимает нужную форму. Тогда подобные технологии почти никто не использовал.

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Мне нравятся необычные проекты, где приходится искать решение и экспериментировать

— За десять лет рынок сильно изменился?

— Да. Если раньше основой были традиционные кованые изделия, то сейчас около 70% заказов — современные ворота, часто в стиле лофт. Ковка остается, но постепенно становится нишевой историей.

Мы много работаем с листогибочным оборудованием, композитными панелями, алюкобондом — тем самым материалом, которым сегодня облицовывают современные фасады. Он не выгорает, не боится осадков, позволяет создавать совершенно другой дизайн. Фактически современная кузня сегодня — это уже не только молот и наковальня. Это производство с серьезным оборудованием.

— Сейчас у вас уже собственное большое предприятие. За счет чего удалось так вырасти?

— Наверное, за счет постоянного развития. Пока многие тратили деньги на машины или отдых, я покупал оборудование. Один мастер закрывал кузню и распродавал имущество. Я купил то, что было нужно, хотя ставить оборудование было буквально некуда. Просто понимал: своя территория обязательно появится. Так и получилось.

Сначала мы купили участок со старым зданием, начали работать там вдвоем с отцом, параллельно делали ремонт. Потом штат вырос до пяти-шести человек. Затем пристроили еще один цех площадью около 200 кв. м. Позже начали строить отдельное здание с большой малярной камерой и офисом. Сегодня у нас работает двенадцать человек: восемь кузнецов, два маляра и мы с отцом.

— Почему для вас было важно иметь собственную территорию, а не работать в аренде?

— Потому что это свобода. Когда земля твоя, ты можешь строить, расширяться, покупать новое оборудование тогда, когда считаешь нужным. Кроме того, люди приезжают к нам не просто оформить заказ. Они приезжают посмотреть производство. На фасаде у нас выставлено несколько полноразмерных моделей ворот. Человек может не смотреть картинки в каталоге, а увидеть все вживую, потрогать металл, посмотреть качество сварки и покраски. Для многих это становится решающим аргументом.

— Сейчас многие заказчики приходят уже с картинками из «Пинтерест» или сгенерированными нейросетью. Насколько реально воплотить такие идеи?

— Не всегда. Иногда искусственный интеллект рисует конструкции, которые физически невозможно собрать. Тогда приходится объяснять, что именно нужно изменить. Но бывают и обратные истории. Однажды нам принесли изображение современных ворот, созданное нейросетью. Мы адаптировали проект, изготовили его, сфотографировали готовую работу, выложили в интернет — и модель буквально «выстрелила». После этого сделали уже около десяти таких ворот.

— Искусственный интеллект стал конкурентом дизайнерам?

— Скорее инструментом. Раньше приходилось обращаться к дизайнерам, чтобы подготовить визуализацию. Сейчас я приезжаю на объект, фотографирую проем, загружаю снимок в нейросеть — и буквально через несколько минут заказчик видит, как будут выглядеть его будущие ворота. Это экономит огромное количество времени. Хотя полностью заменить профессионального дизайнера искусственный интеллект пока не может.

— Вы во многом себе отказывали, откладывали отдых, покупки. Сейчас бы стали что-то менять, дали бы себе больше свободы?

— Нет, понимаю, что все сделал правильно, инвестировал в оборудование, сам искал видео на разных платформах, учился обращаться со сварочным аппаратом, другим оборудованием. И все это окупилось. Люди нас знают, к нам обращаются и частные клиенты, и коммерческие: рестораны, отели. Правда, свободного времени больше не появилось — недавно с семьей открыли гостевой дом «Сан Таун» в Джубге, хлопот только прибавилось. Есть и домики — конечно, с перилами, воротами, которые мы сами выковали,— и апартаменты. В планах — реконструкция старой гостиницы на нашей территории. Так что отдыхать некогда, но я не жалуюсь. Так интереснее жить!