СтГАУ запустил генетическую паспортизацию 48 сортов винограда

На базе института генетики и селекции Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) стартовала генетическая паспортизация винограда. Университет стал единственным научным центром в Ставропольском крае и на юге России, способным в полной мере проводить подобные исследования, сообщила пресс-служба вуза.

Работа ведется в лабораториях молекулярно-генетических исследований и ПЦР-диагностики. Специалисты определяют сортность, выявляют зараженность карантинными вирусами и устанавливают категорию саженцев. По словам представителей университета, это «обеспечивает полную прослеживаемость продукта от виноградника до бутылки вина».

К проекту уже присоединилось каждое четвертое виноградарское предприятие Ставрополья. В ближайшие два месяца планируется завершить паспортизацию 48 сортов винограда.

Проект реализуется совместно с Институтом биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН. В перспективе стороны рассматривают объединение баз данных для совместных селекционных программ на основе ДНК-анализа.

Мария Хоперская