Краснодарский край установил выплаты участникам мобильных огневых групп

Краснодарский край будет ежемесячно выплачивать по 50 тыс. руб. каждому участнику мобильной огневой группы, созданной для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, от атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В администрации края сообщили, что мобильные огневые группы рассматривают как один из наиболее эффективных способов защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий, имеющих значение для экономики региона. В первую очередь в такие подразделения планируют включать сотрудников самих организаций.

Для участия в мобильных огневых группах работники предприятий будут заключать контракт с Министерством обороны России. При этом, как отметили в администрации Краснодарского края, они не будут направляться в зону специальной военной операции, а продолжат выполнять задачи по защите предприятий, на которых работают.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион является одним из ключевых производителей сельскохозяйственной продукции в стране, поэтому особое внимание необходимо уделить защите объектов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности. По его словам, власти края совместно с военными продолжают укреплять систему обороны региона, однако в обеспечении безопасности своих предприятий должен быть заинтересован и бизнес.

Начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк отметил, что под защитой должны находиться все предприятия региона, оказывающие влияние на экономику края.

По итогам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба власти региона приняли решение о введении ежемесячной выплаты в размере 50 тыс. руб. каждому участнику мобильной огневой группы. Такие формирования создают для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность, а их основу должны составить сотрудники этих организаций, заключившие контракт с Минобороны России без последующего направления в зону специальной военной операции.

Мария Удовик