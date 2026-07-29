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«Балтнефть» с 1 августа снимет ограничения на отпуск топлива в Калининградской области

Сеть АЗС «Балтнефть» с 29 июля начала продажу бензина АИ-95 в Калининградской области. С 1 августа компания также снимет ограничения на отпуск топлива, в том числе при продаже в канистры. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

С 1 августа компания также снимет ограничения на отпуск топлива

С 1 августа компания также снимет ограничения на отпуск топлива

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С 1 августа компания также снимет ограничения на отпуск топлива

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По его словам, «Лукойл» отменил лимиты на отпуск топлива 28 июля, а «Сургутнефтегаз» сделает это с 1 августа. После этого все крупные топливные компании региона будут работать без ограничений.

Карина Дроздецкая

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