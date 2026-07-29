Один человек погиб и семеро пострадали в аварии на трассе Краснодар—Ейск

Девятнадцатилетняя девушка погибла, еще семь человек, в том числе пятеро детей, получили травмы в результате ДТП на автодороге Краснодар—Ейск в Тимашевском районе. Авария произошла днем 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным полиции, около 11:45 20-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda.

В результате столкновения 19-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте происшествия. Водителя этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировали.

Также в больницу для обследования доставили шестерых пассажиров Honda. Среди них женщина 1994 года рождения и пятеро детей 2016, 2017, 2020, 2022 и 2025 годов рождения. Информации о степени тяжести полученных ими травм в сообщении полиции не приводится.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники полиции. По факту происшествия проводят проверку.

Ранее в Краснодарском крае произошло еще одно крупное ДТП с погибшими. Вечером 26 июля в Сочи водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по дороге Дублер Курортного проспекта, по данным полиции, не справился с управлением на мокрой проезжей части, превысил скорость и допустил наезд на бетонную стену. В результате аварии погибли пять человек — 42-летний водитель, его 40-летняя супруга и трое детей пяти, десяти и тринадцати лет. Еще трое несовершеннолетних получили травмы и были госпитализированы. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Мария Удовик