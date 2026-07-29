Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по поддержке МСП

Малый и средний бизнес Краснодарского края привлек 3,1 млрд руб. заемного финансирования с государственной поддержкой по итогам первого полугодия 2026 года. С таким результатом регион занял седьмое место среди субъектов РФ и вошел в десятку лидеров по объему привлеченных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Льготное финансирование получили предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сферах обрабатывающих производств, туризма, информации и связи. Средства предоставили в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего за январь—июнь 2026 года российские предприятия малого и среднего бизнеса в указанных отраслях привлекли почти 112 млрд руб. заемного финансирования с господдержкой. Общий объем привлеченного предпринимателями финансирования за этот период достиг 370 млрд руб.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что по итогам первого полугодия объем заемного финансирования предприятий обрабатывающей промышленности, ИТ и туризма с использованием инструментов господдержки увеличился более чем на треть и достиг 112 млрд руб. По его словам, каждый третий рубль государственной поддержки пришелся именно на эти приоритетные отрасли.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что объем привлеченного финансирования предприятиями обрабатывающей промышленности вырос на 28%, до 86,6 млрд руб. В сфере информации и связи показатель увеличился на 59%, до 14,7 млрд руб., в гостиничной деятельности и общественном питании — на 57%, до 10,6 млрд руб. Одновременно увеличилось число получателей поддержки: в сфере информации и связи — в 2,8 раза, в гостиничном бизнесе и общепите — на 34%, в обрабатывающей промышленности — на 25%. По ее оценке, это свидетельствует о том, что меры поддержки становятся доступнее для большего числа компаний и способствуют росту инвестиционной активности в приоритетных отраслях.

Лидером рейтинга по объему привлеченного с господдержкой финансирования стала Москва с показателем 26,7 млрд руб. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Московская область, где предприятия привлекли по 6,3 млрд руб. В первую десятку также вошли Татарстан — 5,1 млрд руб., Свердловская область — 4,4 млрд руб., Новосибирская область — 4,1 млрд руб., Краснодарский край — 3,1 млрд руб., Челябинская область — 2,9 млрд руб., Пермский край — 2,3 млрд руб. и Ростовская область — 2,3 млрд руб.

Мария Удовик