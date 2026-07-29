Компания BMW сократит 8 тыс. рабочих мест

BMW планирует к 2028 году сократить 8 тыс. рабочих мест в связи с падением продаж на ключевом китайском рынке, сообщает The Wall Street Journal. Во втором квартале продажи автомобилей BMW в Китае упали на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В первую очередь сокращения коснутся сотрудников в Германии.

Компания подтвердила, что согласовала программу добровольных выходных пособий для сотрудников административного и научно-исследовательского отдела. Она стартует в октябре и продлится до конца следующего года. Заводские рабочие под действие программы не подпадают. Общая численность персонала BMW составляет сейчас около 160 тыс. человек.

BMW не единственный немецкий автогигант, идущий на сокращения. Ранее компания Porsche заявила о сокращении около 5 тыс. сотрудников (в дополнение к 3,9 тыс. в прошлом году). Volkswagen планирует сократить 100 тыс. работников. Все компании стремятся уменьшить штат на домашнем рынке на фоне стагнации продаж в Китае.

Екатерина Наумова