Porsche к 2035 году сократит каждое пятое рабочее место

После многомесячных переговоров руководство немецкого производителя люксовых автомобилей Porsche и представители профсоюзов согласовали новый план сокращения 5 тыс. рабочих мест, сообщает Reuters.

Всего вместе с утвержденными в прошлом году 3,9 тыс. к 2035 году планируется сократить около 9 тыс. работников, то есть приблизительно каждого пятого. Сокращения будут осуществляться за счет естественной убыли и программ добровольного увольнения. На конец 2024 года штат Porsche насчитывал около 42,6 тыс. человек.

Сокращения проводятся в рамках масштабной реструктуризации родительского концерна Volkswagen и его брендов на фоне слабого спроса и жесткой конкуренции, особенно на китайском рынке. Ранее появилась информация, что Volkswagen планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тыс. сотрудников.

По мнению аналитиков, такие меры напрямую связаны с падением продаж, поскольку возврата к значительному росту спроса в Китае не ожидается.

Екатерина Наумова