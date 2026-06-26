Manager magazin: Volkswagen собирается сократить 100 тыс. сотрудников
Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тыс. сотрудников, написал журнал manager magazin со ссылкой на источники. По их данным, такую цель поставил гендиректор компании Оливер Блуме. Тем самым план по сокращениям будет увеличен вдвое — ранее VW собирался к 2030 году сократить около 50 тыс. работников.
При этом, как отмечает manager magazin, неясно, запланировано ли сокращение 100 тыс. человек к 2030 году, или к более позднему сроку. Также сообщается, что план реструктуризации предусматривает закрытие четырех заводов в Германии — в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме (на последнем заводе производят Audi).
В последние годы VW сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году концерн сообщал, что ему придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников. Сейчас у VW 657 тыс. работников по всему миру.
Проблемы Volkswagen (VW), заставляющие компанию к таким масштабным мерам, начались на фоне общего кризиса европейского автопрома, который, помимо замедления спроса и сложностей с электромобилями, столкнулся с удорожанием энергоресурсов из-за отказа от поставок из России. Также усилилась конкуренция со стороны китайских компаний, особенно на рынке электромобилей, где китайские производители, такие как BYD и Li Auto, занимают лидирующие позиции. Доля немецких автобрендов в Китае за последние пять лет значительно упала.
В 2024 году VW уже сообщала о планах закрыть заводы и сократить десятки тысяч сотрудников. Ранее, по договорённости с профсоюзами, Volkswagen предполагал сократить 35 тыс. рабочих мест к 2030 году за счёт отказа от найма новых сотрудников вместо уходящих на пенсию или добровольно увольняющихся, при этом обещалось не закрывать заводы. Несмотря на это, в декабре 2025 года VW всё же прекратил производство автомобилей на своём заводе в Дрездене, что стало первым таким случаем за 88 лет истории концерна в Германии, сославшись на экономическую необходимость.
Другие крупные автопроизводители также анонсировали увольнения: General Motors, Ford, Stellantis, Nissan, Aston Martin и Porsche. В первой половине 2025 года немецкие предприятия планировали сократить 37,7 тыс. сотрудников, что является самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19, при этом большинство сокращений приходятся на автомобильную отрасль, включая Audi (дочернее предприятие VW).