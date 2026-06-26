Manager magazin: Volkswagen собирается сократить 100 тыс. сотрудников

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тыс. сотрудников, написал журнал manager magazin со ссылкой на источники. По их данным, такую цель поставил гендиректор компании Оливер Блуме. Тем самым план по сокращениям будет увеличен вдвое — ранее VW собирался к 2030 году сократить около 50 тыс. работников.

При этом, как отмечает manager magazin, неясно, запланировано ли сокращение 100 тыс. человек к 2030 году, или к более позднему сроку. Также сообщается, что план реструктуризации предусматривает закрытие четырех заводов в Германии — в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме (на последнем заводе производят Audi).

В последние годы VW сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году концерн сообщал, что ему придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников. Сейчас у VW 657 тыс. работников по всему миру.

Яна Рождественская