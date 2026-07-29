Шесть муниципалитетов Ростовской области остаются в режиме ЧС

В шести муниципалитетах Ростовской области сохраняется режим ЧС. Речь идет о Ростове-на-Дону и Новочеркасске, а также Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Слюсарь Фото: Юрий Слюсарь

Еще четыре территории — Новошахтинск, Красносулинский, Аксайский и Родионово-Несветайский районы — работают в режиме повышенной готовности. На всех этих территориях действуют специальные комиссии по оценке ущерба и ведется прием заявлений от пострадавших жителей.

Электроснабжение 210 тысяч потребителей, оставшихся без света, практически восстановлено. Массовых отключений по области нет, ремонтные бригады продолжают отрабатывать заявки жителей отдельных улиц и домов в круглосуточном режиме до полного возобновления подачи электричества. В ликвидации аварий были задействованы более 200 аварийно-восстановительных бригад, свыше 670 человек и 226 единиц техники. Дополнительно из соседних регионов прибыли 26 бригад и 46 единиц техники.

Ураган повредил кровли 248 многоквартирных домов. Более половины из них восстановят управляющие компании. Кроме того, ветер сорвал крышу главного корпуса ДГТУ в Ростове площадью около 300 кв. м. В настоящее время там выполнено временное покрытие, обеспечивающее необходимую функциональность здания.

Во всех районах продолжается уборка поваленных деревьев. В первую очередь расчищаются деревья, препятствующие работе дорожной и коммунальной инфраструктуры: по предварительным оценкам, таких более 2 тысяч в 23 муниципалитетах. В Ростове все высоковольтные линии уже освобождены от упавших деревьев, ремонт на них завершен.

Мария Хоперская