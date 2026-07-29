Объем промышленной продукции Ростовской области приблизился к 777 млрд рублей

Предприятия Ростовской области в январе—апреле 2026 года отгрузили промышленной продукции собственного производства на 776,9 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Основной объем выпуска обеспечили предприятия обрабатывающих производств, на которые пришлось 618,8 млрд руб., или почти 80% всей отгруженной промышленной продукции региона. Предприятия, занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и паром, отгрузили продукции на 84,8 млрд руб., организации водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов — на 39,7 млрд руб., добывающие предприятия — на 33,6 млрд руб.

Несмотря на высокий объем выпуска в денежном выражении, физические показатели промышленности оставались ниже прошлогодних. По итогам января—апреля индекс промышленного производства составил 96,4% к аналогичному периоду 2025 года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых — до 92,3%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — до 94,7%, а также в обрабатывающих производствах — до 96,7%. Рост показал только сектор водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, где индекс промышленного производства достиг 104,5%.

Валерий Климов