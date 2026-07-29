В Краснодаре и Сочи с августа введут скидку 12 рублей на проезд по карте «Мир»

С августа в Краснодаре и Сочи начнет действовать скидка на проезд в общественном транспорте при оплате картой «Мир», загруженной в смартфон. Размер скидки составит 12 руб. за каждую поездку. Акция продлится до 30 ноября, сообщили в администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Скидка будет действовать при оплате проезда с помощью карты «Мир», добавленной в смартфон. Владельцам устройств на базе Android необходимо заранее загрузить карту в платежный сервис, например Mir Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщил, что практически все автобусы, трамваи и троллейбусы региона оснащены терминалами для безналичной оплаты, поэтому воспользоваться предложением сможет большинство пассажиров. По его словам, экономия составит 12 руб. с каждой поездки. Он также отметил, что увеличение доли безналичных расчетов способствует ускорению денежного оборота и повышению прозрачности платежей, поэтому подобные акции рассматриваются как часть системной экономической политики региона.

В платежной системе «Мир» напомнили, что аналогичная акция уже проводилась в Краснодарском крае в прошлом году. Тогда за четыре месяца пассажиры суммарно сэкономили более 50 млн руб. Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова сообщила, что в этом году действие программы расширили на общественный транспорт Сочи. По ее словам, скидка будет предоставляться автоматически, а для оплаты через Mir Pay и аналогичные сервисы подключение к интернету не требуется.

Для получения скидки достаточно приложить смартфон к терминалу и дождаться подтверждения оплаты. Стоимость поездки автоматически спишется с учетом скидки. Предложение распространяется на автобусы, трамваи и троллейбусы, оборудованные терминалами для приема бесконтактных банковских карт.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко сообщил, что ежедневно на маршруты региона выходит более 5,6 тыс. единиц общественного транспорта. Он также отметил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году долю транспорта не старше 10 лет в крупных населенных пунктах планируют увеличить до 85%. На эти цели предусмотрели субсидии.

Полные условия предоставления скидки и перечень маршрутов, участвующих в акции, опубликованы на специализированном сайте программы.

Мария Удовик