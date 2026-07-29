Налоговая банкротит Южную дизельную компанию

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы России в лице Инспекции ФНС России №4 по Краснодару о банкротстве ООО «Южная дизельная компания» («ЮДК») и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения. Об этом сообщается в определении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южная дизельная компания занимается оптовыми и розничными поставками топлива по югу России и в Республику Крым, реализуя продукцию от ведущих производителей нефтепродуктов юга России без посредников, сказано на сайте. По данным Rusprofile, ООО «ЮДК» зарегистрировано в Краснодарском крае 8 февраля 2018 года. Финансовые показатели общества за 2025 год демонстрируют резкое ухудшение. Выручка упала на 93,8% по сравнению с 2024 годом и составила 24,78 млн руб., а чистая прибыль снизилась на 70,8%, до 88 тыс. руб.

Основанием для обращения налоговой службы стала задолженность предприятия в размере 8,4 млн руб., из которых 7,1 млн руб. — основной долг, 1,29 млн руб. — пени.

Временным управляющим утвержден Алексей Дудников. Рассмотрение дела по итогам наблюдения назначено на 18 января 2027 года.

Наталья Решетняк